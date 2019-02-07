СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-07T10:15:41+03:00

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16 феврадя орловцев приглашают на вечерки в областной центр народного творчества. В концертном зале члены культурного центра «Традиция» расскажут о пошиве народной одежды, об ее истории, а также продемонстрируют и сами костюмы.

Кроме того, ансамбль «Благодать» познакомит гостей вечера с песенными фольклорными традициями. После мастер-класса по основам народной пляски каждый желающий сможет закружиться в заводной кадрили.

Начало вечерок в 18 часов.

Адрес: улица Советская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU