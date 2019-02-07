Орловцев приглашают на вечерки в областной центр народного творчества
Зрителей будут ждать песни, мастер-классы, пляски
.
Изменить размер текста:
16 феврадя орловцев приглашают на вечерки в областной центр народного творчества. В концертном зале члены культурного центра «Традиция» расскажут о пошиве народной одежды, об ее истории, а также продемонстрируют и сами костюмы.
Кроме того, ансамбль «Благодать» познакомит гостей вечера с песенными фольклорными традициями. После мастер-класса по основам народной пляски каждый желающий сможет закружиться в заводной кадрили.
Начало вечерок в 18 часов.
Адрес: улица Советская, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU