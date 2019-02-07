СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-07T09:38:41+03:00

Более миллиона рублей штрафами заплатили орловцы за курение в общественных местах в 2018 году Фото: Архив "КП"

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Более миллиона рублей штрафами заплатили орловцы за курение в общественных местах в 2018 году. В целях защиты здоровья людей от негативного воздействия табачного дыма полиция проводит профилактические мероприятия.

Так, стражи порядка в минувшем году пресекли более 2400 фактов курения в запрещенных по федеральному закону местах. В 52-х случаях орловцев застали за курением на детских площадках.

- Должностными лицами ОВД наложено штрафов на сумму 1,1 миллиона рублей, взыскано 836 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU