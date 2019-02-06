Главы районов Орла отчитались об уборке снега и наледи

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-06T10:40:31+03:00

Итоги проделанной работы собственноручно проверит глава администрации уже на этой неделе

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Главы районов Орла отчитались сити-менеджеру Александру Муромскому об уборке снега и наледи. Встреча с главой администрации состоялась 5 февраля на еженедельном рабочем совещании.

Так, по словам главы Железнодорожного района, ручная уборка и посыпка дворов пескосоляной смесью нареканий не вызывает. Однако до сих пор не решен вопрос по уборке наледи с крыш. Уже за эту неделю УК выдали 59 предписаний.

Главы Северного, Заводского и Советского районов также сообщили о невыполнении обязанностей управляющих компаний по уборке сосулек. Кроме того, в Советском районе составили уже семь административных материалов за побитые наледью машины.

- Александр Муромский поручил главам территориальных управлений и сотрудникам АТК совместно с собственниками торговых сетей, офисных зданий, отдельно стоящих сооружений принять все необходимые меры по уборке снега и наледи. Итоги работы глава администрации проверит уже на этой неделе, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU