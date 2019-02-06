В Орловской области перекроют движение на участке дороги М-2 «Крым»
На 366-м километре трассы пройдет ремонт путепровода через железную дорогу
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:
В Орловской области перекроют движение для всех средств транспорта на участке дороги М-2 «Крым». На 366-м километре трассы пройдет ремонт путепровода через железную дорогу.
- Временные ограничения будут действовать до 6-ти часов вечера 8 февраля, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Объезд в оба направления для транспорта будет осуществляться от развязки с автодорогой Р-119, на 368-м километре М-2 «Крым», далее по Залегощенскому шоссе до пересечения с трассой М-2 «Крым» на 365-м километре.
ИСТОЧНИК KP.RU