В Орловской области перекроют движение на участке дороги М-2 «Крым»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-06T10:13:45+03:00

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В Орловской области перекроют движение для всех средств транспорта на участке дороги М-2 «Крым». На 366-м километре трассы пройдет ремонт путепровода через железную дорогу.

- Временные ограничения будут действовать до 6-ти часов вечера 8 февраля, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Объезд в оба направления для транспорта будет осуществляться от развязки с автодорогой Р-119, на 368-м километре М-2 «Крым», далее по Залегощенскому шоссе до пересечения с трассой М-2 «Крым» на 365-м километре.

ИСТОЧНИК KP.RU