2019-02-06T09:38:27+03:00
Происшествия

Микроавтобус протаранил пешеходов на трассе под Орлом

Один из них погиб на месте ДТП, другой госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Вчера, во вторник 5 февраля, на трассе под Орлом микроавтобус протаранил двоих пешеходов. Один из них скончался на месте ДТП, другой был госпитализирован.

Авария произошла около шести часов вечера. По предварительной информации, два пешехода решили перейти участок трассы М2 "Крым" в неположенном месте: немного не дошли до "зебры". В этот момент здесь двигался микроавтобус "Мерседес". Водитель не успел среагировать и пешеходы оказались под колесами.

- На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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