После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-сироте предоставят жилье
После вмешательства прокуратуры Залегощенского района ребенку-сироте предоставят жилье. В местную администрацию молодой человек обращался для включения в список на получение жилого помещения, но в принятии на учет ему было отказано.
- В обосновании отказа органом местного самоуправления указано, что реализация права на предоставление жилого помещения лицам указанной категории ограничена достижением возраста 23 лет, тогда как заявителю исполнился 31 год, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
Оказалось, что молодой человек также является инвалидом 3 группы по психиатрическому заболеванию. В силу состояния здоровья он не мог своевременно обратиться в компетентные органы, а отказ в постановке его на соответствующий учет являлся незаконным.
Суд иск прокуратуры удовлетворил. Теперь районная администрация будет обязана предоставить молодому человеку благоустроенное жилое помещение. Решение суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU