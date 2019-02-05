2019-02-05T10:59:35+03:00
Общество

После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-сироте предоставят жилье

Молодой человек обращался в администрацию для включения в список на получение жилого помещения, но ему было отказано
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-сироте предоставят жильеПосле вмешательства орловской прокуратуры ребенку-сироте предоставят жильеФото: Архив "КП"
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После вмешательства прокуратуры Залегощенского района ребенку-сироте предоставят жилье. В местную администрацию молодой человек обращался для включения в список на получение жилого помещения, но в принятии на учет ему было отказано.

- В обосновании отказа органом местного самоуправления указано, что реализация права на предоставление жилого помещения лицам указанной категории ограничена достижением возраста 23 лет, тогда как заявителю исполнился 31 год, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

Оказалось, что молодой человек также является инвалидом 3 группы по психиатрическому заболеванию. В силу состояния здоровья он не мог своевременно обратиться в компетентные органы, а отказ в постановке его на соответствующий учет являлся незаконным.

Суд иск прокуратуры удовлетворил. Теперь районная администрация будет обязана предоставить молодому человеку благоустроенное жилое помещение. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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