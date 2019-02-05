СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-05T10:17:30+03:00

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17-летний подросток попал под колеса авто на улице Революции в Орле. ДТП произошло в понедельник вечером, 4 февраля.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался со стороны Набережной Дубровинского в направлении улицы Московской. В районе дома № 5 по улице Революции он не уступил дорогу пешеходу на «зебре».

- В результате ДТП подросток получил травмы. Пешехода доставили в детскую областную больницу и после оказания помощи отпустили домой, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU