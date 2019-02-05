Под Орлом фура врезалась в припаркованный Камаз

СЕГОДНЯ 09:33 2019-02-05T09:33:37+03:00

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ДТП произошло в понедельник ранним утром, 4 февраля, на трассе М-2 «Крым». Водитель автомобиля «МАН» с прицепом ехал со стороны Орла в направлении Курска и в районе 429-го километра врезался в припаркованный Камаз с полуприцепом, а затем отлетел в «Рено Мидлум».

- В результате аварии водитель фуры получил телесные повреждения. Его госпитализировали в Троснянскую ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU