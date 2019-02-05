Орловцы почтят памят погибших в Афганистане шествием «Бессмертного батальона»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-05T09:18:47+03:00

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Орловцы почтят памят погибших в военных конфликтах и локальных войнах шествием «Бессмертного батальона». Колонна пронесет портреты павших в бою орловцев 15 февраля, в день 30-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана.

В 10 утра шествие стартует от стелы «Орел — Город воинской славы» и пройдет по улицам Салтыкова-Щедрина, Пионерской, Лескова и Наугорскому шоссе. Колонну с участием первых лиц города и области, ветеранов, матерей погибших и жителей Орла возглавит Военный духовой оркестр Академии ФСО России.

- «Бессмертный батальон» завершит свой маршрут у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе. На этом месте в 11 утра пройдет митинг памяти, после него - развернется полевая кухня, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

В рамках празднования в Орле торжественно вручат памятные медали ветеранам боевых действий в Афганистане. Мероприятия пройдут и в школах, где учащимся покажут кинофильмы и видеоролики по теме. Школьников ждут уроки мужества и уроки истории, в библиотеках развернется выставка «Интернациональный долг».

Напомним, в связи с проведением торжественного шествия и митинга, 15 февраля с 6 утра и до полудня на площадке напротив памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе будет запрещена стоянка. Кроме того, стоянка и движение транспорта до 11 утра будут ограничены по маршруту шествия колонны.

ИСТОЧНИК KP.RU