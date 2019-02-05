2019-02-05T09:17:14+03:00
Общество

Отремонтированные за федеральные деньги дороги на Орловщине проверит Росавтодор

В список обследуемых объектов вошли сельские автодороги и мосты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Отремонтированные за федеральные деньги дороги на Орловщине проверит РосавтодорОтремонтированные за федеральные деньги дороги на Орловщине проверит РосавтодорФото: Архив "КП"
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Отремонтированные за федеральные деньги дороги на Орловщине проверит Росавтодор. Контроль проведут согласно графику мониторинга производственной деятельности организаций дорожного хозяйства субъектов РФ в 2019 году.

- В список обследуемых объектов вошли сельские автодороги, попавшие в программу строительства в 2018 году а также мосты: Беломестненский в Ливнах, через реку Зушу во Мценске и «Дружба» в Орле, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, представители Росавтодора проводят проверку ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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