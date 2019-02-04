Орловскую молодежь приглашают на бал

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-04T16:36:19+03:00

В программе праздника — исторические и социальные танцы, игры, фотосалон и фуршет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В воскресенье, 17 февраля, в Орловском государственном академическом театре имени И.С. Тургенева пройдет первый в областном центре Сретенский бал православной молодежи.

Его организаторами стали молодежный отдел Орловской епархии и молодежное православное движение «Богоявленская семья».

В программе праздника — исторические и социальные танцы, игры, фотосалон и фуршет для танцующих. Принять участие в бале смогут юноши и девушки в возрасте от 16 до 40 лет. Для этого нужно до 6 февраля зарегистрироваться по ссылке.

Репетиция и мастер-класс для участников бала бесплатные.

- На репетициях вы сможете отточить свои танцевальные навыки и узнаете особенности бального этикета, дресс-кода и причесок, - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

Пл. Ленина, 2 Орловский академический театр им. Тургенева

17 февраля в 13:00

ИСТОЧНИК KP.RU