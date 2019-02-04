В зону весеннего подтопления в Орле могут попасть больше 200 домов

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-04T15:29:53+03:00

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Весеннее половодье может обернуться подтоплением 250 домов в городе Орле. Больше всего адресов попадает в зону паводка в Заводском районе областного центра.

Большое совещание, на котором обсуждался грядущий паводок, состоялось на прошлой неделе. Тогда была озвучена следующая статистика: разлив рек при наихудшем сценарии грозит затопить 20 низководных мостов в регионе, в зоны подтоплений попадают 32 населенных пункта в разных районах области с общей численностью населения больше 20 тысяч человек. Орел – не исключение.

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По информации пресс-службы администрации Орла, в Советском районе города вода может прийти на улицы Береговую, Колпакчи, Левый берег Оки, 7 ноября, переулок Костомаровский. В Железнодорожном районе в зону половодья попадают Молодежная, Набережная Дубровинского, Новосильская, Революции, Русанова. В Заводском же районе в списке сразу 25 улиц и переулков.

ИСТОЧНИК KP.RU