2019-02-04T13:51:59+03:00
Общество

«Пожар» на 16-м этаже дома в переулке Речном потушили орловские спасатели

С таким замыслом сотрудники МЧС провели очередное учение в высотке
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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«Пожар» на 16-м этаже жилого дома в переулке Речном Железнодорожного района Орла потушили спасатели. С таким замыслом сотрудники МЧС провели очередное учение в высотке.

Газодымозащитники обследовали помещения на наличие людей, разведали где находится очаг пожара и подали стволы на тушение. После этого огнеборцы подробно изучили особенности здания, пути эвакуации, места отключения электроэнерегии, проверили исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.

- Здания повышенной этажности имеют значительную степень потенциальной пожароопасности по сравнению с другими. Опасность для людей усиливается из-за затруднительной эвакуации. В многоэтажках пожар быстро развивается по вертикали, а продукты горения заполняют эвакуационные выходы, лифтовые шахты, лестничные клетки, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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