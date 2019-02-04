2019-02-04T13:00:08+03:00
Общество

Со вторника на улице Поселковой в Орле ограничат движение автомобилей

Временные трудности продлятся до конца рабочей недели из-за вырубки аварийных деревьев
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Со вторника, 5 февраля, на улице Поселковой в Орле ограничат движение автомобилей. Водителям придется временно искать объездной путь до конца рабочей недели.

- Движение будет перекрыто из-за необходимости проведения работ по вырубке аварийных деревьев, находящихся в непосредственной близости от проезжей части, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Так, на улице Поселковой бригада рабочих будет приступать к опиловке с 9 утра до 16 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловскую молодежь приглашают на бал
Участок трассы М2 «Крым» под Орлом перекроют до завтрашнего вечера
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
В зону весеннего подтопления в Орле могут попасть больше 200 домов
Капремонт и инвестиции в строительство и ЖКХ обсудят в Орле
Орловский театр Тургенева покажет новую постановку «Семейное счастье»
«Пожар» на 16-м этаже дома в переулке Речном потушили орловские спасатели
Команда Орловской области взяла «золото» на открытом первенстве по каратэ
В Орле на карантине остается двадцать одна школа
Три подозрительные сумки обеспокоили спасателей в доме на улице Блынского в Орле
Влюбленные орловцы получат в подарок билеты в театр
Вопросы о муниципальном жилье волновали орловцев на личном приеме у Александра Муромского
72-летнюю пенсионерку сбила иномарка на «зебре» в Орле
Орловским школьникам рассказали о пагубном последствии употребления наркотиков
В орловском поселке Змиевка сгорела половина жилого дома
В Орле «Сузуки» не уступил дорогу «Калине»
Стали известны подробности ДТП с газелью и «Шевроле»
Губернаторские стипендии получат 28 орловских спортсменов
Выставка фотожурналиста Юлии Замятиной откроется в Орле
В Северном районе Орла местный житель отобрал телефон у подростка
Оттепель продолжит гостить в Орле на будущей неделе
Два "Фольксвагена" не поделили дорогу в Орле