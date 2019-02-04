Со вторника на улице Поселковой в Орле ограничат движение автомобилей

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-04T13:00:08+03:00

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Со вторника, 5 февраля, на улице Поселковой в Орле ограничат движение автомобилей. Водителям придется временно искать объездной путь до конца рабочей недели.

- Движение будет перекрыто из-за необходимости проведения работ по вырубке аварийных деревьев, находящихся в непосредственной близости от проезжей части, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Так, на улице Поселковой бригада рабочих будет приступать к опиловке с 9 утра до 16 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU