СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-04T12:38:23+03:00

Три подозрительные сумки обеспокоили спасателей в доме на улице Блынского в Орле Фото: Архив "КП"

После их обследования взрывоопасных предметов сотрудники МЧС не обнаружили

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Три подозрительные сумки обеспокоили спасателей в доме на улице Дмитрия Блынского в Орле. Оставленные кем-то аксессуары сотрудники МЧС обнаружили в подъезде днем в минувшее воскресенье, 3 февраля.

- После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 29 раз, из них 9 выездов – на ликвидацию возгораний и 20 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU