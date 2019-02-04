Три подозрительные сумки обеспокоили спасателей в доме на улице Блынского в Орле
После их обследования взрывоопасных предметов сотрудники МЧС не обнаружили
Три подозрительные сумки обеспокоили спасателей в доме на улице Блынского в ОрлеФото: Архив "КП"
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Три подозрительные сумки обеспокоили спасателей в доме на улице Дмитрия Блынского в Орле. Оставленные кем-то аксессуары сотрудники МЧС обнаружили в подъезде днем в минувшее воскресенье, 3 февраля.
- После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 29 раз, из них 9 выездов – на ликвидацию возгораний и 20 – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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