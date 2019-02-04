Влюбленные орловцы получат в подарок билеты в театр

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-04T12:34:55+03:00

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Орловский государственный театр имени Тургенева запускает акцию, приуроченную к Дню всех влюбленных. Парочкам предлагают в подарок билеты на спектакли.

День влюбленных, или День святого Валентина, который празднуется 14 февраля, в ОГАТе продлится три дня.

- Влюбленные пары при покупке одного билета на один из спектаклей

указанных в списке, второй билет получат в подарок от Купидона, - говорят организаторы.

Так, второй билет любящим сердцам вручат на постановки «Прощание в июне», которая состоится 14 февраля, «Темные аллеи» - показ пройдет 15 числа, а также «Шельменко денщик» - этот спектакль орловцы увидят 16 февраля.

А чтобы получить два билета на премьеру комедии «Семейное счастье», нужно сделать селфи и выложить его в группу театра Вконтакте с хештэгом #влюбленныевтеатр.

- Оставив небольшой отзыв о просмотренном спектакле, у вас появится уникальная возможность получить один пригласительный билет на два лица, на премьеру комедии. Разместить фото можно до 25 февраля, - рассказали «КП» в ОГАТ им. Тургенева.

Не упустите шанс!

ИСТОЧНИК KP.RU