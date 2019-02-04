Стали известны подробности ДТП с газелью и «Шевроле»
ДТП с участием маршрутной газели и легковушки «Шевроле Кобальт» произошло в минувшую субботу утром, 2 февраля, на автодороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы». 27-летний водитель иномарки на 76-м километре трассы на небезопасной скорости не справился с управлением и врезался в ГАЗ.
В результате ДТП три пассажира маршрутки получили травмы, не госпитализированы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на региона было зарегистрировано 27 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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