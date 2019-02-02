Легковушка и "Газель" столкнулись на орловской трассе

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-02T11:31:24+03:00

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Сегодня утром, 2 февраля, на орловской трассе столкнулись "Газель" и легковая иномарка "Шевроле". Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Все случилось примерно в 7-35 в районе 77 км автодороги "«Москва — Киев» — Комаричи — Дмитровск — Кромы". К настоящему моменту известно, что за рулем "Шевроле" был 27-летний мужчина. Как пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, он допустил столкновение с "ГАЗом", под управлением 52-летнего водителя.

- В результате ДТП машины получили механические повреждения, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU