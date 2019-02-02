2019-02-02T09:48:47+03:00
Спорт

Около полутора тысяч орловцев примут участие в «Лыжне России»

Гонка пройдет на трассах в Медведевском лесу уже 9 февраля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Около полутора тысяч орловцев примут участие в «Лыжне России»Около полутора тысяч орловцев примут участие в «Лыжне России»Фото: Архив "КП"
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Около полутора тысяч орловцев примут участие в открытой Всероссийской массовой гонке «Лыжня России – 2019». Соревнования пройдут на трассах в Медведевском лесу в Орле уже 9 февраля.

В десятый раз на лыжи встанут студенты, школьники, трудовые коллективы. Вместе с любителями на старт выйдут профессионалы и ветераны спорта. Традиционно в программе соревнований будет несколько дистанций: 1, 3, 5 и 10 километров.

Допускать участников к гонке будет специальная комиссия. Она будет работать с 4 по 7 февраля с 10 утра до 6 часов вечера в СШОР № 10.

Адрес: улица Маринченко, 9б, 3 этаж. Телефон: 33-56-24.

Зарегистрироваться на соревнования также можно будет и в день проведения гонки при наличии свободных мест с 9 до 10 утра в спортзале Орловского технологического техникума № 7.

Адрес: ул. Раздольная, 100.

Победители «Лыжни России» будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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