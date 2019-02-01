2019-02-01T23:23:29+03:00
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом на орловской трассе погиб молодой мужчина

Два человека госпитализированы, двое несовершеннолетних получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России пр Орловской облстиФото: пресс-служба УМВД России пр Орловской облсти
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Трагическое ДТП случилось нынешним вечером на орловской трассе. Один челове погиб и еще несколько - в том числе несовершеннолетние - получили травмы.

По предварительной информации, авария случилась около пяти часов вечера на трассе "Орел-Тамбов". По предварительной информации, 34-летний водитель за рулем "Нивы" вылетел на встречную полосу. Здесь и случилось роковое столкновение с автомобилем "Фольксваген Транспортер" под управлением 38-летнего водителя. Авария закончилась бедой.

- 25-летний пассажир"Нивы" погиб на месте ДТП. Водитель микроавтобуса и пассажир - женщина 43 лет были госпитализированы. Двое несовершеннолетних пассажира получили травмы, одному потребовалась госпитализация, второму нет, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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