МЧС предупредило орловцев о гололедице, мокром снеге и тумане

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-01T15:16:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле чрезвычайное ведомство предупредило жителей региона о надвигающейся непогоде. В ближайшие сутки орловцев ждет мокрый снег, туман и гололедица.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 1 февраля по 21 час 2 февраля на территории области облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…-7°С, днем -4°С…+1°С.

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по телефонам экстренных служб, - посоветовали жителям региона в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU