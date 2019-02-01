2019-02-01T12:56:21+03:00
Происшествия

«Это банк, с вашими счетами проблема»: орловец лишился 360 тысяч рублей

Мошенников, лишивших мужчину сбережений, ищут полицейские
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Житель Орловского района остался без своих сбережений. 360 тысяч рублей он фактически отдал телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками банка.

Когда орловцу позвонили и представились сотрудниками банка, подвоха он не заметил. Голос в трубке сообщил, что с его банковскими картами возникли проблемы, из-за которых он может лишиться денег. Мужчина заволновался и согласился следовать инструкциям звонившего. Так он сам передал данные платежных средств аферистам, которые похитили с его счетов 360 тысяч рублей. Орловец понял, что его обманули и обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В который раз полицейские напоминают орловцам: стоит быть предельно осторожными при общении с незнакомыми людьми. Если Вам позвонили и представились работником банка, а затем сообщили о проблемах со счетами, картами – не сообщайте никаких данных. Закончите разговор с неизвестным – это мошенник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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