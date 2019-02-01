Подозрительный мешок переполошил орловцев
Предмет обследовали спасатели
Фото: Вячеслав Коваленко
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Накануне, 31 января, орловским спасателям поступило сообщение о подозрительном предмете. Жителей Орла переполошил безхозный мешок у подъезда многоэтажки.
Сигнал поступил в восьмом часу вечера. Спасатели выехали на улицу Льва Толстого, чтобы обследовать предмет, вызвавший у горожан подозрение.
- После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU