2019-01-31T15:22:53+03:00
Происшествия

22-летняя орловчанка «забыла» оплатить покупки в магазине одежды

Девушку передали сотрудникам полиции для разбирательства
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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22-летняя орловчанка «забыла» оплатить покупки в магазине одежды22-летняя орловчанка «забыла» оплатить покупки в магазине одеждыФото: Архив "КП"
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22-летняя орловчанка «забыла» оплатить покупки в популярном магазине женской одежды. Неудавшуюся кражу предотвратили росгвардейцы в торговом центре на Крымском шоссе в Орле.

- Девушка вышла из примерочной, спрятав в сумку неоплаченные предметы дамского гардероба. Группа задержания остановила ее уже на выходе из гипермаркета, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Росгвардейцы провели с орловчанкой разъяснительную беседу и вернули украденные вещи в магазин. Девушку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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