22-летняя орловчанка «забыла» оплатить покупки в магазине одежды
Девушку передали сотрудникам полиции для разбирательства
22-летняя орловчанка «забыла» оплатить покупки в магазине одеждыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
22-летняя орловчанка «забыла» оплатить покупки в популярном магазине женской одежды. Неудавшуюся кражу предотвратили росгвардейцы в торговом центре на Крымском шоссе в Орле.
- Девушка вышла из примерочной, спрятав в сумку неоплаченные предметы дамского гардероба. Группа задержания остановила ее уже на выходе из гипермаркета, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
Росгвардейцы провели с орловчанкой разъяснительную беседу и вернули украденные вещи в магазин. Девушку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU