СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-31T14:06:45+03:00

С неоплаченными косметикой и колбасой пытался пройти мимо касс орловец в одном из магазинов города Фото: Архив "КП"

По сигналу тревожной кнопки на место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали неудавшегося воришку

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В одном из магазинов Орла покупатель набил карманы своей куртки неоплаченными косметикой и колбасой. Инцидент произошел 30 января в крупном гипермаркете на Кромском шоссе в Заводском районе Орла.

По сигналу тревожной кнопки около полудня на место прибыли росгвардейцы и задержали неудавшегося воришку. Мужчина пытался пройти мимо касс с дорогим товаром, и, увидя силовиков, бросился на утек.

- Осуществить задуманное злоумышленнику так и не удалось. 39-летнего орловца задержали, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Мужчину передали полиции для проведения разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU