С неоплаченными косметикой и колбасой пытался пройти мимо касс орловец в одном из магазинов города
По сигналу тревожной кнопки на место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали неудавшегося воришку
С неоплаченными косметикой и колбасой пытался пройти мимо касс орловец в одном из магазинов городаФото: Архив "КП"
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В одном из магазинов Орла покупатель набил карманы своей куртки неоплаченными косметикой и колбасой. Инцидент произошел 30 января в крупном гипермаркете на Кромском шоссе в Заводском районе Орла.
По сигналу тревожной кнопки около полудня на место прибыли росгвардейцы и задержали неудавшегося воришку. Мужчина пытался пройти мимо касс с дорогим товаром, и, увидя силовиков, бросился на утек.
- Осуществить задуманное злоумышленнику так и не удалось. 39-летнего орловца задержали, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
Мужчину передали полиции для проведения разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU