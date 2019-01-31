2019-01-31T11:31:30+03:00
Общество

В Орле до конца недели заменят светильники на Тургеневском и Герценском мостах

Остальные недостатки, выявленные в городе, также будут устраняться по порядку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле до конца недели заменят светильники на Тургеневском и Герценском мостахВ Орле до конца недели заменят светильники на Тургеневском и Герценском мостахФото: Архив "КП"
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В Орле завершается инвентаризация уличных светильников. До конца недели ПАО «Ростелеком» заменит светильники на Тургеневском и Герценском мостах. Остальные недостатки, выявленные в городе, также будут устраняться по порядку.

Работы будут выполняться в том числе по заявкам от жителей города Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что в этом году на новые опоры будут устанавливать и регулировать кронштейны для подвески светильников. С учетом выделенных средств планируется заключить контракты для восстановления освещения в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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