В Орле до конца недели заменят светильники на Тургеневском и Герценском мостах
Остальные недостатки, выявленные в городе, также будут устраняться по порядку
В Орле до конца недели заменят светильники на Тургеневском и Герценском мостахФото: Архив "КП"
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В Орле завершается инвентаризация уличных светильников. До конца недели ПАО «Ростелеком» заменит светильники на Тургеневском и Герценском мостах. Остальные недостатки, выявленные в городе, также будут устраняться по порядку.
Работы будут выполняться в том числе по заявкам от жителей города Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Стоит отметить, что в этом году на новые опоры будут устанавливать и регулировать кронштейны для подвески светильников. С учетом выделенных средств планируется заключить контракты для восстановления освещения в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU