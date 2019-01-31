Чешские делегаты пообщались с ректором университета Тургенева в Орле
Чешские делегаты пообщались с ректором Орловского государственного университета имени Тургенева Ольгой Пилипенко. В гостях у высшего учебного заведения иностранные послы побывали в среду, 30 января.
- Ректор выразила благодарность чешским гостям за активное взаимодействие в сфере образования и науки, рассказала об Орловском государственном университете, его студентах, специальностях и направлениях подготовки, по которым ведётся обучение, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Чешские представители вместе с Ольгой Пилипенко обсудили перспективы в сфере образования и науки. В конце встречи ректор вручила почетным гостям сувениры.
Участники встречи также посмотрели экспозицию художественно-графического факультета, посетили Гербарий Орловского университета, а затем переместились в Военно-исторический музей, чтобы познакомиться с основными выставками.
ИСТОЧНИК KP.RU