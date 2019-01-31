Чешские делегаты пообщались с ректором университета Тургенева в Орле

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-31T10:45:48+03:00

В рамках своего визита европейские гости обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования и науки

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Чешские делегаты пообщались с ректором Орловского государственного университета имени Тургенева Ольгой Пилипенко. В гостях у высшего учебного заведения иностранные послы побывали в среду, 30 января.

- Ректор выразила благодарность чешским гостям за активное взаимодействие в сфере образования и науки, рассказала об Орловском государственном университете, его студентах, специальностях и направлениях подготовки, по которым ведётся обучение, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Чешские представители вместе с Ольгой Пилипенко обсудили перспективы в сфере образования и науки. В конце встречи ректор вручила почетным гостям сувениры.

Участники встречи также посмотрели экспозицию художественно-графического факультета, посетили Гербарий Орловского университета, а затем переместились в Военно-исторический музей, чтобы познакомиться с основными выставками.

ИСТОЧНИК KP.RU