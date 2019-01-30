2019-01-30T20:43:24+03:00
Происшествия

Под Орлом в лобовом столкновении с "КАМАЗом" погиб водитель легковушки

Пассажир "Рено Логан" доставлен в больницу
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото с места происшествия предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото с места происшествия предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Сегодня вечером, 30 января, на трассе под Орлом произошло ДТП, унесшее жизнь мужчины. Водитель легковой иномарки "Рено Логан" столкнулся с грузовиком "КАМАЗ".

По предварительной информации, роковая авария случилась в седьмом часу вечера на участке трассы "Орел-Тамбов" в Покровском районе.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Рено Логан» двигался со стороны города Ливны в направлении Орла, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП мужчина - водитель иномарки скончался на месте. Пассажир – молодой человек доставлен в больницу с травмами, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле девять школ полностью закрыты на карантин
Жителя Мценска подозревают в убийстве знакомого
Делегация Посольства Чехии прибыла на Орловщину
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов провел победный матч со столичным «Локомотивом»
Восемь медалей привезли орловские каратисты с соревнований в Воронеже
Орловцам напомнили о подвиге блокадного Ленинграда
В Орле пройдет День зимних видов спорта
Сообщение о взрывных устройствах в нескольких зданиях поступило в Орле
Шалости с огнем привели к пожару в жилом доме в Болхове
Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня утром
Две встречные легковушки столкнулись под Орлом
Оренбургский ансамбль «Контингент» выступит в Орле на благотворительном концерте
Орловцев приглашают пройти отбор в образовательные огранизации Следственного комитета
Проекты благоустройства общественных территорий в Орле дорабатываются
В Орле покажут фильм о Сталинградской битве
Доследственную проверку проведет СК по факту обрушения стены в доме по улице Нормандии-Неман в Орле
Двое орловцев попались в руки правоохранителям за хранение «синтетики»
После зимы в Орле приступят к ремонту Братского кладбища жертв фашизма
В Орле пересчитают гранит, демонтированный с городских улиц
Православный центр «Вятский Посад» приглашает орловцев на бесплатную экскурсию
Нынешней ночью 77 единиц техники расчищали снег в Орле
В Орловской области мать троих детей ограничили в родительских правах
В Орле из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрылись две школы
Квартиру дома на улице Планерной в Орле спасли от пожара
Орловские инспекторы ГИБДД проверят снегоходы и квадроциклы
250 квадратных метров сена сгорели под Орлом
Рухнувшую на «Чайке» остановку в Орле демонтировали
60-летнюю женщину спасли пожарные из горящего дома в Орле