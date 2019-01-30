Под Орлом в лобовом столкновении с "КАМАЗом" погиб водитель легковушки

30 Янв. 20:41 2019-01-30T20:43:24+03:00

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Сегодня вечером, 30 января, на трассе под Орлом произошло ДТП, унесшее жизнь мужчины. Водитель легковой иномарки "Рено Логан" столкнулся с грузовиком "КАМАЗ".

По предварительной информации, роковая авария случилась в седьмом часу вечера на участке трассы "Орел-Тамбов" в Покровском районе.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Рено Логан» двигался со стороны города Ливны в направлении Орла, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП мужчина - водитель иномарки скончался на месте. Пассажир – молодой человек доставлен в больницу с травмами, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU