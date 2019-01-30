Делегация Посольства Чехии прибыла на Орловщину

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-30T14:47:37+03:00

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Сегодня, 30 января, в Орле состоялась встреча главы региона Андрея Клычкова с делегацией посольства Чешской Республики. Губернатор обсудил сотрудничество с Полномочным Послом Чешской Республики в Российской Федерации Витезславом Пивонькой.

Речь велась о таких направлениях взаимодействия как развитие сотрудничества Орловской области и Чешской Республики в сфере АПК, промышленности, совместной реализации инвестиционных проектов, взаимодействия образовательных учреждений высшего образования.

- Особый интерес для Чешской республики представляют такие направления сотрудничества как: молочное скотоводство (поставки нетелей и генетического материала из Чехии), свиноводство, строительство животноводческих комплексов и поставки оборудования для коровников, свинарников, птицефабрик, поставки сельхозтехники, поставки технологий для экологически чистой переработки масличных культур и ряд других, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU