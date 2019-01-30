Восемь медалей привезли орловские каратисты с соревнований в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-30T13:42:00+03:00

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Спортсмены из Орла успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, которые проходили в Воронеже. В копилке орловцев - золото, серебро и бронза.

Об успешных итогах соревнований сообщил портал «Орел Спорт».

- В дисциплине ОК-абсолютная весовая категория серебряную медаль завоевала Диана Саруханян. Золото в личном зачете завоевали Хохлов Алексей и Калинина Александра. Еще одну награду высшей пробы принесла победа в командном кумите среди юношей 12-13 лет в составе Хохлова Алексея, Большакова Даниила и Рустамова Нуреша (тренер Нуреша - А.С. Кузнецов). Серебро в санбон-кумите завоевали Большаков Даниил (12-13 лет) и Журавлева Анастасия (16-17 лет). Бронзовые выиграли Лаушкина Ангелина и Шитиков Даниил (14-15 лет), - рассказывает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU