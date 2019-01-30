2019-01-30T13:42:00+03:00
Спорт

Восемь медалей привезли орловские каратисты с соревнований в Воронеже

В копилке спортсменов – золото, серебро и бронза
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Спортсмены из Орла успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, которые проходили в Воронеже. В копилке орловцев - золото, серебро и бронза.

Об успешных итогах соревнований сообщил портал «Орел Спорт».

- В дисциплине ОК-абсолютная весовая категория серебряную медаль завоевала Диана Саруханян. Золото в личном зачете завоевали Хохлов Алексей и Калинина Александра. Еще одну награду высшей пробы принесла победа в командном кумите среди юношей 12-13 лет в составе Хохлова Алексея, Большакова Даниила и Рустамова Нуреша (тренер Нуреша - А.С. Кузнецов). Серебро в санбон-кумите завоевали Большаков Даниил (12-13 лет) и Журавлева Анастасия (16-17 лет). Бронзовые выиграли Лаушкина Ангелина и Шитиков Даниил (14-15 лет), - рассказывает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле девять школ полностью закрыты на карантин
Жителя Мценска подозревают в убийстве знакомого
Делегация Посольства Чехии прибыла на Орловщину
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов провел победный матч со столичным «Локомотивом»
Орловцам напомнили о подвиге блокадного Ленинграда
В Орле пройдет День зимних видов спорта
Сообщение о взрывных устройствах в нескольких зданиях поступило в Орле
Шалости с огнем привели к пожару в жилом доме в Болхове
Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня утром
Две встречные легковушки столкнулись под Орлом
Оренбургский ансамбль «Контингент» выступит в Орле на благотворительном концерте
Орловцев приглашают пройти отбор в образовательные огранизации Следственного комитета
Проекты благоустройства общественных территорий в Орле дорабатываются
В Орле покажут фильм о Сталинградской битве
Доследственную проверку проведет СК по факту обрушения стены в доме по улице Нормандии-Неман в Орле
Двое орловцев попались в руки правоохранителям за хранение «синтетики»
После зимы в Орле приступят к ремонту Братского кладбища жертв фашизма
В Орле пересчитают гранит, демонтированный с городских улиц
Православный центр «Вятский Посад» приглашает орловцев на бесплатную экскурсию
Нынешней ночью 77 единиц техники расчищали снег в Орле
В Орловской области мать троих детей ограничили в родительских правах
В Орле из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрылись две школы
Квартиру дома на улице Планерной в Орле спасли от пожара
Орловские инспекторы ГИБДД проверят снегоходы и квадроциклы
250 квадратных метров сена сгорели под Орлом
Рухнувшую на «Чайке» остановку в Орле демонтировали
60-летнюю женщину спасли пожарные из горящего дома в Орле