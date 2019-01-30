Орловцам напомнили о подвиге блокадного Ленинграда

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-30T13:17:12+03:00

Орловцам вручили более тысячи писем-треугольников, ставших во время войны синонимом слова «жив» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В пятницу, 25 января, накануне Дня снятия блокады Ленинграда, в сквере Танкистов прошла патриотическая акция, организованная участниками Историко-патриотического поискового объединения «Наследие» и межрегионального поискового объединения «Костер».

- Хочется напомнить нашим горожанам о тех событиях, которые происходили в те морозные и голодные годы, как сражался каждый за наши жизни, - рассказал «КП» Николай Красиков, руководитель МПО «Костер».

Патриотическая акция прошла накануне 75-ой годовщины снятия фашистской блокадыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года и стала самой жестокой и драматичной в мировой истории. За почти 900 дней блокады в городе погибло по разным данным от 400 тыс. до 1 млн человек.

Сейчас в Орловской области проживает 34 жителя блокадного ЛенинградаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В память о подвиге ленинградцев, поисковики и волонтеры раздали орловцам более тысячи писем-треугольников, ставших во время войны синонимом слова «жив».

Напомним, сейчас в Орловской области проживает 34 жителя блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU