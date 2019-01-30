СЕГОДНЯ 07:33 2019-01-30T07:33:54+03:00

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После зимы в Орле приступят к ремонту Братского кладбища жертв фашизма. Памятное место подготовят к празднованию Дня Победы. Такое поручение дал УКХ сити-менеждер Александр Муромский.

В перечень общественных территорий для благоустройства памятник не вошел. Однако, несмотря на это, здесь произведут текущий ремонт. Восстановлению подлежит асфальт, нужна замена бордюров и частично забора.

Напомним, на Братском кладбище жертв фашизма покоятся 5 тысяч советских людей, замученных врагом в 1941-1943 годы. Памятное место находится в Орле в жилом квартале между улицами Октябрьской и Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU