В Орле докажут, что занятие бадминтоном может избавить от близорукости
Уникальное исследование проводят федерация бадминтона Орловской области совместно со специалистами Детской поликлиники № 2
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Уникальное исследование проводят федерация бадминтона Орловской области совместно со специалистами Детской поликлиники № 2. Представители проекта хотят доказать орловцам, что бадминтон может положительно влиять на зрение.
- Основная задача проекта - доказать на практике, что гимнастика для глаз в виде занятий бадминтоном способствует полному избавлению от близорукости на начальной стадии заболевания, - сообщает портал «Орел-спорт».
Реализацией программы занимается Департамент здравоохранения Орловской области, Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент образования Орловской области.