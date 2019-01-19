На орловской трассе автоледи на иномарке врезалась в «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-19T12:57:19+03:00

Сама девушка и пассажир госпитализированы

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Поздним вечером пятницы, 18 января, на трассе «Орел-Брянск» автоледи на легковой иномарке «Дэу Нексия» влетела в отечественную легковушку «ВАЗ- 2114».

Сама девушка и пассажир «Нексии» получили травмы и были госпитализированы с места дорожно-транспортного происшествия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Авария случилась около десяти часов вечера на первом километре указанной трассы. По сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, 23-летняя девушка за рулем «Нексии» допустила столкновение с «Четырнадцатой», которой управлял 43-летний мужчина.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.