На орловской трассе автоледи на иномарке врезалась в «ВАЗ»
Поздним вечером пятницы, 18 января, на трассе «Орел-Брянск» автоледи на легковой иномарке «Дэу Нексия» влетела в отечественную легковушку «ВАЗ- 2114».
Сама девушка и пассажир «Нексии» получили травмы и были госпитализированы с места дорожно-транспортного происшествия.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Авария случилась около десяти часов вечера на первом километре указанной трассы. По сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, 23-летняя девушка за рулем «Нексии» допустила столкновение с «Четырнадцатой», которой управлял 43-летний мужчина.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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