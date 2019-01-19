В Орловской области 13 депутатов лишили полномочий
В установленный срок чиновники не представили сведений о своих доходах и имуществе
В Орловской области 13 депутатов лишили полномочийФото: Архив "КП"
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В Покровском районе Орловской области 13 депутатов досрочно лишили их полномочий. В установленный срок чиновники не представили сведений о своих доходах и имуществе, о доходах супругов и детей за 2017 год.
- Это свидетельствует о нарушении должностными лицами требований законодательства о противодействии коррупции, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Всего в 2018 году за нарушения антикоррупционного законодательства досрочно были прекращены полномочия 21 депутата органов местного самоуправления.