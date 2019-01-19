2019-01-19T11:12:24+03:00
Происшествия

В Орле росгвардейцы предотвратили кражу дорогих наушников

Покупатель долго блуждал по магазину, после чего пытался пройти с неоплаченным товаром мимо касс
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле росгвардейцы предотвратили кражу дорогих наушниковВ Орле росгвардейцы предотвратили кражу дорогих наушниковФото: Архив "КП"
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В Орле росгвардейцы предотвратили кражу в торговом центре на Московском шоссе. Поведение одного из покупателей вызвало подозрение у работников магазина, и они нажали на тревожную кнопку.

37-летний мужчина долго блуждал мимо торговых полок. Продавцы стали за ним наблюдать и задержали, когда тот хотел пройти через кассы. Оказалось, что в карманах куртки он спрятал дорогие наушники.

- Задержанный правонарушитель был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

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