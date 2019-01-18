В центре Орла временно ограничат движение и парковку

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-18T18:20:15+03:00

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В Орле временно ограничат движение и парковку. Ограничения связаны с празднованием православного праздника Крещения.

- В связи с проведением в городе праздничных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, с 18.00 18 января до 21.00 20 января будут запрещены стоянка и движение транспортных средств по улице Пролетарская гора (от дома №1 до дома №28 по ул. Максима Горького), - сообщили "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Водителям стоит быть внимательнее и заранее планировать маршрут.