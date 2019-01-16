Картина орловской осужденной покорила жюри всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-16T14:27:36+03:00

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Картина осужденной орловской исправительной колонии завоевала приз в конкурсе православной живописи. Инна Громова представила на суд жюри живописное полотно под названием «После утренней службы» и оно покорило жюри.

Картина получила награду в номинации «За воплощение в красках глубины религиозного чувства».Темой конкурса православной живописи осужденных в этом году стала «Молодежь: свобода и ответственность».

- На суд жюри было представлено более ста творческих работ осужденных из России, Беларуси и Казахстана. Именно эти картины прошли отборочный, региональный, этап конкурса. Живописные полотна отличались жанровым разнообразием, – портреты, пейзажи, вариации на библейские темы, сцены из жизни осужденных, - рассказали корреспонденту «КП» в УФСИН России по Орловской области.

Православную общину женской колонии наградили Благословенной грамотой Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению.