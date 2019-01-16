2019-01-16T09:31:09+03:00
Происшествия

В Орле водитель на «Ладе» сбил пешехода сдавая назад

Женщина получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле водитель на отечественной легковушке «Лада Калина» сдавал назад и сбил пешехода. В результате ДТП 56-летняя женщина получила травмы.

Авария произошла накануне, 15 января, в начале пятого часа вечера. 62-летний мужчина двигался за рулем «Лады» по переулку Металлистов со стороны Железнодорожной улицы в сторону Московской.

- После неудачного заезда на подъем, в районе дома 2 по переулку Металлистов, водитель начал осуществлять движение задним ходом и допустил наезд на пешехода, - пояснили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.

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