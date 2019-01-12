2019-01-12T13:48:57+03:00
Общество

Стали известны имена лучших врачей Орловщины

Победителей по итогам 2018 года наградили почетными грамотами и премиями
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Стали известны имена лучших врачей ОрловщиныСтали известны имена лучших врачей ОрловщиныФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Стали известны имена лучших врачей Орловщины. Итоги конкурса подвел Департамент здравоохранения Орловской области.

- Победителями конкурса «Лучший врач – 2018» стали врач-психиатр, заведующая отделением Орловской областной психиатрической больницы Елена Иванова и врач стоматолог-терапевт Орловской областной стоматологической поликлиники Юлия Семыкина, - сообщает портал регионального Правительства.

Лучших из лучших наградили почетными грамотами и денежными премиями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рабочая группа «Губернаторского контроля» проследила за уборкой наледи с многоквартирных домов в Орле
Во время прогулки по набережной орловчанку ограбил неизвестный
Губернаторские стипендии получат 10 орловских художников в 2019 году
Орловские активисты выступили за оперативное восстановление обрушившегося памятника Поликарпову в Ливнах
В Орловском музыкальном колледже пройдет концерт памяти педагога Аллы Дубинской
На Орловщине утвердили региональный проект по поддержке фермеров
Выставку работ брянских фотографов орловцы увидят в краеведческом музее
Общественники предложили оборудовать спортзал в поселке Зареченский Орловского района
Воспитанники Орловской православной гимназии показали рождественский спектакль
Полицейские напомнили орловцам, как уберечь свое имущество от краж из гаражей
Выходные в Орле будут в меру морозными
Орловцу грозит срок за кустарное изготовление оружия
В Орле экс-сотрудник уголовного розыска предстанет перед судом
МЧС: Выход на лёд водоемов Орла запрещён
Жительница орловской глубинки «нелегально» содержала полсотни свиней
Жители Северного района Орла 16 января останутся без воды
В Болхове машина скорой помощи увязла в сугробе
Житель Орловского района напал с топором на своего племянника
В Орле женщинам отпустят грех аборта
Двое орловцев незаконно организовали фирму
В Ливнах машина «скорой» столкнулась с легковушкой
В Орле посетитель ресторана размахивал наганом перед спутницей
В преддверии Дня печати в Орле поощрили журналистов
Орловская пенсионерка продала комнату в своей квартире, сама же заплатив за нее 135 тысяч рублей
Почти 100 спецмашин боролись ночью со снежными завалами на дорогах в Орле
Орловец решил попутешествовать за чужой счет и попал под уголовное дело
На Орловщине плата за коммунальные услуги повысится более чем на 4 %