Стали известны имена лучших врачей Орловщины
Победителей по итогам 2018 года наградили почетными грамотами и премиями
Стали известны имена лучших врачей ОрловщиныФото: Архив "КП"
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Стали известны имена лучших врачей Орловщины. Итоги конкурса подвел Департамент здравоохранения Орловской области.
- Победителями конкурса «Лучший врач – 2018» стали врач-психиатр, заведующая отделением Орловской областной психиатрической больницы Елена Иванова и врач стоматолог-терапевт Орловской областной стоматологической поликлиники Юлия Семыкина, - сообщает портал регионального Правительства.
Лучших из лучших наградили почетными грамотами и денежными премиями.