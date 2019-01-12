СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-12T12:16:17+03:00

Полицейские напомнили орловцам, как уберечь свое имущество от краж из гаражей Фото: Архив "КП"

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Полицейские напомнили орловцам, как уберечь свое имущество от краж из гаражей. Для предотвращения преступных посягательств необходимо запомнить несколько простых правил.

Стражи порядка рекомендуют по возможности установить видеонаблюдение и укрепить гараж, заменить навесной замок на несколько накладных запирающих устройств, использовать потайные петли ворот, установить автономную сигнализацию, соорудить металлический каркас внутри помещения гаража и зацементировать металлические крюки в плитах бетонных гаражных боксов.

Чаще всего воры вскрывают гаражи, не оборудованные системами видеонаблюдения. Обычно для проникновения используют такие способы, как подбор ключей, разрушение навесных замков, ворот или стен гаража, частичное разрушение крыши.

- Тайные хищения имущества граждан из гаражей продолжают иметь место. Только на территории Северного района Орла в 2018 году было зарегистрировано четыре случая краж из гаражей. По этим эпизодам преступлений были возбуждены уголовные дела. Большая часть из них раскрыта. Виновных привлекли к ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.