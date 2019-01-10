Почти 100 спецмашин боролись ночью со снежными завалами на дорогах в Орле

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:36:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти 100 спецмашин боролись минувшей ночью со снежными завалами на дорогах в Орле. В их числе 12 КДМ, 55 самосвалов, 14 фронтальных погрузчиков, 2 снегопогрузчика, шнекоротор, 4 трактора, 2 «вилли», 3 автогрейдера - всего 93 единицы техники.

Сегодня днем, 10 января, на уборку снега вышло 20 спецмашин. 70 человек борются с последствием снегопада вручную.

- За сутки израсходовано 348,8 тонн пескосоляной смеси. Вывезено 8,298 кубометров снега и 14 кубометров мусора, - сообщает пресс-служба мэрии.

Последствия обильных осадков убирает техника «Спецавтобазы» и машины частных организаций.