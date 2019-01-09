2019-01-09T14:09:16+03:00
Происшествия

Орловец учинил потасовку в круглосуточной пивной

Разнимать массовую драку приехали росгвардейцы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец учинил потасовку в круглосуточной пивнойОрловец учинил потасовку в круглосуточной пивнойФото: Архив "КП"
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Местный житель учинил потасовку в круглосуточной пивной на улице Силякова в Северном районе Орла несколько дней назад. Тревожный сигнал поступил правоохранителям около двух часов ночи.

Разнимать массовую драку приехали росгвардейцы. Из-за потасовки нескольким посетителям потребовалась помощь медиков.

- Зачинщиком конфликта оказался 24-летний орловец. Он попытался оказать сопротивление действиям силовиков, но был задержан и передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

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