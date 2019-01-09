2019-01-09T13:00:42+03:00
Общество

Активисты призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледи

Результаты проведенного ими рейда по городу оказались катастрофическими
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Активисты призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледиАктивисты призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Активисты ОНФ призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледи. Результаты проведенного ими рейда по городу в рамках акции «Снежный фронт» оказались катастрофическими.

- В период праздничных выходных к нам обратились десятки орловцев с примерами отсутствия уборки снега на проезжих частях, а также наледи на крышах. Больше всего они отмечали образование сосулек над подъездами большинства многоквартирных домов в Заводском и Советском районах Орла, - рассказали общественники.

Кроме того, активисты отметили, что до сих пор не расчищены проезды к домам. По словам общественников, из-за этой проблемы машины скорой помощи не могли подъехать к домам пациентов. Их приходилось выталкивать. Проезжая часть также остается нерасчищенной. Из-за несвоевременной уборки снега на центральных улицах города постоянно образуются пробки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В феврале орловцы посоревнуются в ловле рыбы спиннингом с берега
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
В Орле в квартире дома на улице Матросова случился пожар
Соревнования по мини-футболу на снегу состоялись в орловской глубинке
Два автомобиля горели в Орле накануне днем
Орловцы могут стать участниками благотворительной акции «Свет рождественской звезды»
Почти сто коммунальных машин убирали ночью Орел
Власти Орла: «Школы готовы к переходу на адресное питание»
В Орле пешеход покалечился под колесами иномарки
В Орле на улице 5-го Августа сгорела баня
В 2018 году Фонд социального страхования выплатил орловцам более 1,6 миллиарда рублей
В Ливнах с постамента упал памятник-самолет
Две маршрутки столкнулись на Герценском мосту в Орле
Орловским малышам рассказали об основных правилах поведения во время детских забав
Работы по ликвидации крупной аварии на водопроводе в Орле завершены
После ДТП с тремя погибшими под Орлом возбуждено уголовное дело
Трое погибли в столкновении легковушки и внедорожника под Орлом
«Свет Рождества Христова»: орловцев приглашают на праздничный концерт
В Орле опубликован график уборки проездов и дворов
В Богоявленском соборе Орла состоится Рождественская служба
В ближайшие дни в Орле похолодает
«Зимы не будет!»: в Орле состоится театральная премьера
В подъезде дома в Орле обнаружено тело мужчины
Несколько раз за сутки орловские спасатели вызволяли из заносов авто
В орловской глубинке рецидивист избил женщину палкой
Орловцев приглашают отметить Рождество в Вятском Посаде
Юные орловцы получили новогодние подарки от полицейских
В Орле 2 человека пострадали в столкновении иномарок