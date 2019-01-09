Активисты призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледи
Активисты ОНФ призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледи. Результаты проведенного ими рейда по городу в рамках акции «Снежный фронт» оказались катастрофическими.
- В период праздничных выходных к нам обратились десятки орловцев с примерами отсутствия уборки снега на проезжих частях, а также наледи на крышах. Больше всего они отмечали образование сосулек над подъездами большинства многоквартирных домов в Заводском и Советском районах Орла, - рассказали общественники.
Кроме того, активисты отметили, что до сих пор не расчищены проезды к домам. По словам общественников, из-за этой проблемы машины скорой помощи не могли подъехать к домам пациентов. Их приходилось выталкивать. Проезжая часть также остается нерасчищенной. Из-за несвоевременной уборки снега на центральных улицах города постоянно образуются пробки.