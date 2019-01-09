В Ливнах с постамента упал памятник-самолет
Обошлось без пострадавших
Фото: uezdny-gorod.ru
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В городе Ливны Орловской области с постамента упал памятник-самолет авиаконструктору Николаю Поликарпову. Причины, по которым это случилось устанавливаются, известно, что обошлось без пострадавших.
Информация о падении появилась в районном издании «Уездный город». Все произошло вчерашним вечером, 8 января.
- Предположительно, самолёт упал в девять часов вечера – именно во столько в единую диспетчерскую службу города поступило сообщение о происшествии, - говорит издание.
Очевидцы и местные жители выдвигают версию о том, что самолет не выдержал веса скопившегося на нем снега.