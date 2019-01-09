Орловским малышам рассказали об основных правилах поведения во время детских забав

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:32:49+03:00

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В Орле полицейские продолжают работу по профилактике детского травматизма. Во дворах многоквартирных домов правоохранители побеседовали с детьми и их родителями.

- Цель данного мероприятия – напомнить детям и взрослым, что проезжая часть является зоной особого риска. А также закрепить главное правило поведения на дороге зимой – быть осторожными и внимательными, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Малышей и подростков строго предупредили о запрете катания на санках, ледянках, лыжах с ледяных горок, которые могут выходить на проезжую часть. Так же полицейские обсудили с ребятами и их родителями необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при движении в автомобиле.

Также родителей попросили не оставлять своих детей без присмотра даже во дворах в силу сильной заснеженности дорог. В целях личной безопасности ребенка, родителям настоятельно рекомендовали прикрепить на одежду детей светоотражающие элементы, чтобы обезопасить их с наступлением темноты.

Всем детям полицейские подарили сладкие призы и светоотражающие брелки.