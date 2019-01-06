В ближайшие дни в Орле похолодает

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:58:43+03:00

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По сообщениям синоптиков Росгидрометцентра, в ближайшие дни в Орел придет похолодание. Столбики термометров в темное время суток опустятся до отметки в -15 градусов.

Так, в понедельник 7 января, температура будет варьироваться на отметках в -10..-13 ниже нуля. Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный со скоростью 1 м/с.

Во вторник, 8 числа, холоднее: -12..-15 градусов. Снова ожидается небольшой снег, облачность переменная. Ветер будет дуть с юга, скорость 3 м/с.

В первый рабочий день нового года, среду 9 января, ночью -15, а в светлое время суток -11 градусов. Ожидается пасмурная погода и снег, а также юго-восточный ветер со скоростью 3 м/с

В четверг, 10 числа, мороз немного спадет. Ночью -11, а днем всего до -3 градусов. По прогнозам метеорологов, орловцев ждет небольшой снег и переменная облачность. Ветер сохранит направление, скорость 1 м/с.

К концу недели станет теплее: термометры покажут -6..-3, снова ожидается снег и переменная облачность, а юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.