В Орле ликвидировали последствия утечки на теплотрассе
Орловские власти сообщили о ликвидации последствий утечки на теплотрассе в Заводском районе города. Из-за нее накануне Нового года несколько многоэтажек остались без тепла и горячего водоснабжения.
- По информации управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, последствия аварии, в результате которой несколько домов на улицах Калинина, Достоевского и Васильевской остались без отопления и горячей воды, ликвидированы, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Начальник вышеуказанного управления Николай Ванифатов отметил, что по состоянию на 18:00 2-го января все параметры находятся в нормативном состоянии.