В Орле ликвидировали последствия утечки на теплотрассе

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:42:17+03:00

Накануне Нового года несколько многоэтажек остались без тепла и горячей воды

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Орловские власти сообщили о ликвидации последствий утечки на теплотрассе в Заводском районе города. Из-за нее накануне Нового года несколько многоэтажек остались без тепла и горячего водоснабжения.

- По информации управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, последствия аварии, в результате которой несколько домов на улицах Калинина, Достоевского и Васильевской остались без отопления и горячей воды, ликвидированы, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Начальник вышеуказанного управления Николай Ванифатов отметил, что по состоянию на 18:00 2-го января все параметры находятся в нормативном состоянии.