Под Орлом под колесами легковушки погиб пешеход

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:22:09+03:00

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Утро нового 2019-го года на орловской трассе началось трагически. Отечественная легковушка «ВАЗ 2105» насмерть сбила пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале седьмого часа. 23-летний водитель ехал на «Пятерке» по дороге «Орел -Гать -Лаврово- Редькино». В районе 30-го километра авто налетело на 27-летнего мужчину.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 22 ДТП, из них 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, 1 погиб.