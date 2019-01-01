Под Орлом под колесами легковушки погиб пешеход
Утро нового 2019-го года на орловской трассе началось трагически. Отечественная легковушка «ВАЗ 2105» насмерть сбила пешехода.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале седьмого часа. 23-летний водитель ехал на «Пятерке» по дороге «Орел -Гать -Лаврово- Редькино». В районе 30-го километра авто налетело на 27-летнего мужчину.
- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего же за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 22 ДТП, из них 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, 1 погиб.