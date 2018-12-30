Новогодняя ночь в Орле будет морозной
По сообщению синоптиков Росгидрометцентра, новогодняя ночь в Орле выдастся морозной. А вот первая неделя грядущего года обещает быть снежной и в меру холодной.
31 декабря, в понедельник, -8 ночью и – 7 градусов днем. Переменная облачность и небольшой снег, а также юго-западный ветер со скоростью 2 м/с.
К главной ночи года похолодает 1 января столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем же температура составит -5 градусов. Снова переменная облачность и небольшой снег. Ожидается сильный ветер с юга со скоростью 6 м/с.
В среду, 2 января, от -6 до -2. Облачно, снег, южный ветер со скоростью 5 м/с.
В четверг, 3 числа, снова пасмурно и снова снег. Ветер утихнет и будет дуть с юго-запада со скоростью 2 м/с, термометры покажут -1 и даже 0 градусов.
В пятницу, 4 января, температура -5 -4 ниже нуля, переменная облачность и небольшой снег, а также северо-восточный ветер со скоростью 1 м/с.
В субботу, 5 числа, -7 -6 градусов, снежно и пасмурно, ветер сохранит направление и будет дуть со скоростью 3 м/с.
Еще больше материалов по теме: «Новый год в Орле и области 2018-2019»